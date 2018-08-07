В «Мега Фарм» кадровые изменения в руководстве

У генерального директора «Мега Фарм» Андрея Гусева появился первый заместитель — Михаил Казаков. Как стало известно «ФВ», он будет работать над повышением эффективности сети.

В «Мега Фарм» пока не комментируют информацию. Однако источник в компании рассказал, что сеть выходит на новый виток развития, когда необходимо не только расширять бизнес, но и повышать доходность уже существующих точек.

Михаил Казаков ранее работал в нескольких торговых компаниях. В 2005-2007 гг. он занимал различные руководящие должности в «Евросети», в 2008-2013 гг. был директором по продажам и обслуживанию МТС, затем в течение двух лет – управляющим директором в «Шоколаднице», в 2015 г. возглавлял розничную сеть «Монетка», а к 2016-2018 гг. руководил компанией «Белмаркет» (Беларусь).

Получить комментарии Андрея Гусева по поводу назначения не удалось.

Стоит отметить, что один из акционеров «Мега Фарм» — Marathon Group, принадлежащая Александру Винокуров и Сергею Захарову, — в конце мая 2018 г. приобрела у ВТБ почти 12% сети «Магнит». Это чуть больше 12 млн акций (соответствует 11,82% уставного капитала).

«Магнит» развивает собственный фармацевтический проект. На сегодня компания открыла около 50 аптек и планирует организовать качественную логистику для своего фармбизнеса, в том числе за счет возможной покупки дистрибьютора. В качестве такого актива рассматривается и «СИА Груп», входящая в Marathon Group.

В мае 2018 г. в Marathon Group «ФВ» заверили, что, несмотря на покупку пакета акций «Магнита», проект «Мега Фарм» продолжит собственное развитие.

Сейчас аптечная сеть «Мега Фарм» насчитывает около тысячи аптек в 33 регионах РФ.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»