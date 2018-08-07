ВТБ предоставит СПбНИИВС кредит в размере 800 млн рублей

Банк ВТБ предоставит ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» кредит на сумму 800 миллионов рублей на срок 5 лет.

Кредитное соглашение подписано в рамках ранее установленного кредитного лимита на предприятие в размере 2,45 миллиардов рублей. Средства предоставлены для финансирования инвестиционных проектов института, направленных на создание и производство новой продукции, способствующей снижению уровня сезонной заболеваемости населения. До конца 2018 года общая сумма инвестиций ВТБ в данные проекты предприятия составит 1,45 миллиардов рублей.

«Мы сотрудничаем с институтом более 10 лет, предоставляя предприятию полный перечень банковских услуг и продуктов. Наша совместная работа позволяет предоставлять населению качественные и доступные медицинские препараты, тем самым укрепляя здоровье наших граждан», — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Валерия Лукьяненко.

gmpnews