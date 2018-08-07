Cipla инвестирует 1 млн долларов в исследовательское подразделение в Беларуси

Индийская фармацевтическая компания Cipla Limited инвестирует $1 млн в строительство научно-технологического центра по производству лекарств на базе государственного предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид сегодня перед церемонией открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства центра.

«Мы обещали инвестировать $1 млн. Как только эта сумма будет освоена, будем обсуждать дальнейшие шаги, — сказал Юсуф Хваджа Хамид. — Мы хотим помочь в открытии нового подразделения для исследований и разработок на благо Беларуси. Рекомендую проведение исследовательской работы на основе комбинирования старых и новых продуктов. Это будет способствовать развитию медицины».

Юсуф Хваджа Хамид уточнил, что открытие центра запланировано на весну 2020 года. В его работе будет задействовано индийское сырье и технологии.

Как отметил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, создание данного производства лекарств предполагает освоение новых технологических приемов: микронизации, сухого гранулирования, получения многослойных таблеток и т.д. Планируется, что производство новейших лекарственных средств в этом центре будет осуществляться по полному циклу — от научной идеи до изготовления.

«Мы расцениваем выбор нашего предприятия в качестве платформы для создания научно-технологического центра как доверие Национальной академии наук Беларуси, ее ученым и специалистам. Постараемся оправдать это высокое доверие. Предстоит приложить немало усилий для успешной реализации проекта, но уверен, что объединение возможностей обеих сторон позволит достичь желаемого результата», — сказал он.

belta.by