GlaxoSmithKline определилась с кандидатурой на пост финансового директора

Новым финансовым директором британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») станет Иан Маккей, ныне занимающий аналогичную должность в банковской группе HSBC, сообщает FirstWord Pharma. Он сменит Саймона Дингеманса, который покинет компанию в мае 2019 г. Иан Маккей приступит к своим обязанностям 14 января 2019 г.

Саймон Дингеманс будет отвечать за финансовое состояние GSK до марта 2019 г.

Как отмечают аналитики компании Liberum Capital, назначение Иана Маккея завершает изменения в топ-менеджменте GSK, инициированные исполнительным директором Эммой Уолмсли, возглавившей компанию в 2016 г.

Среди других изменений назначение Хэла Баррона на пост президента R&D-подразделения и Кареннан Террелл на должность директора по цифровым технологиям.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»