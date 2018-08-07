Участники СПИК могут получить дополнительные налоговые льготы

Минпромторг разработал изменения в частях первой и второй Налогового кодекса РФ, направленные на совершенствование налогового режима в отношении налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в части отдельного от региональных инвестиционных проектов регулирования применения налоговых льгот в рамках СПИК. Соответствующий законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Законопроект предусматривает:

— применение льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика – участника СПИК, в течение всего срока действия СПИК и уточнение положений Налогового кодекса РФ о неизменности для участников СПИК налоговых условий реализации проектов в течение срока действия СПИК;

— введение возможности раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен СПИК, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций;

— раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения отдельных статей «Налогоплательщики – участники специальных инвестиционных контрактов», «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного контракта».

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 17 августа.

«Фармацевтический вестник»