Росстат: в июле лекарства в России подорожали на 0,3%

В июле 2018 г. индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала года – 102,4% (в июле 2017 г. – 100,1%, с начала года – 102,4%), отмечается в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в июле составил 100,3%, с начала года – 102,3% (в июле 2017 г. – 99,5%, с начала года – 98,4%).

В группе медикаментов и медицинских товаров на 0,7-1,5% стали дороже валокордин, офтан катахром, линекс, ренни, троксерутин, гепарин натрия, йод, поливитамины без минералов отечественные, бинты. Вместе с тем на 0,3-0,7% снизились цены на валидол, эналаприл, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), сульфацетамид.

«Фармацевтический вестник»