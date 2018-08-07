Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок

На общественное обсуждение вывешен проект новой методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию на соответствие требованиям правил GMP иностранных производителей лекарств. Формулы расчета остались прежними — в целом значительных отличий от действующего в настоящий момент документа нет. Кроме одного: Минпромторг предлагает увеличить предельный размер платы за оказание услуги по инспектированию почти на 2 млн руб. Но этот рост цены на фоне желания пройти сертификацию по GMP, похоже, уже не так возмущает иностранных производителей, как раньше.