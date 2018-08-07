Лишение свободы на 6 лет экс-директору «Европа-Биофарм» суд признал адекватным наказанием

Бывшему директору ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» Майе Михалевой не удалось добиться отмены обвинительного приговора. Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

За мошенничество в особо крупном размере бизнесвумен осуждена на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с уплатой штрафа в 900 тыс. руб.

В апреле 2012 г. между Министерством образования и науки РФ и ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» был заключен госконтракт на разработку уникальной технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. Она должна была стать сенсацией, ведь до этого никто в мире не догадался «добывать» пектин из относительно дешевой (по сравнению с теми же цитрусовыми) тыквы, а между тем данное вещество крайне востребовано и пищевой, и фармацевтической отечественными промышленностями.

В качестве аванса фармкомпании было перечислено 45 млн руб. Данные деньги быстро разлетелись по счетам многочисленных фирм, учредителями которых также являлась г-жа Михалева. Когда пришло время отчитываться по контракту, все изобразили в лучшем виде.

Позже в ходе следственного эксперимента получить пектин надлежащего качества на той линии, которая была предъявлена в качестве доказательства исполнения своих обязательств, оперативникам и привлеченным специалистам не удалось. Экспертиза же показала, что представленный Михалевой пектин, добытый якобы на берегах Волги, был произведен в Испании, и уж точно не из тыквы.

На суде Майя Михалева продолжала настаивать на своей невиновности. Приговор, вынесенный районным судом, она обжаловала в апелляционном порядке, но он оставлен без изменения и вступил в законную силу.

По данным rusprofile.ru, в открытых источниках содержится информация о восьми исполнительных производствах в отношении ЗАО НПО «Европа-Биофарм» на сумму 32,5 млн руб. Остаток непогашенной задолженности чуть более 30 млн руб. В мае этого года в Арбитражный суд Волгоградской области обратилось ФНС России с заявлением о признании предприятия банкротом. Оно принято к рассмотрению, однако дата первого заседания пока не назначена.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»