Правительство РФ приравняло мельдоний к допингу

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации утвержденного в 2017 году перечня запрещенных спортивных препаратов. В новый список попал и мельдоний, применение которого в 2016-2017 годах стало причиной дисквалификации многих российских атлетов.

Обновленный национальный перечень отражает требования утвержденного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) международного стандарта «Запрещенный список – 2018». В России помимо мельдония под запрет попали андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты. Подробно с обновленным списком можно ознакомиться на официальном сайте Правительства РФ. Склонение спортсмена к употреблению названных в перечне препаратов грозит уголовной ответственностью.

WADA внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года по инициативе Антидопингового агентства США (USADA). Тогда у многих российских спортсменов допинг-пробы на этот препарат оказались положительными. Один из самых громких мельдониевых скандалов был связан с российской теннисисткой Марией Шараповой. Спортсменка была вынуждена объявить, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии – 2016, был обнаружен мельдоний.

ФМБА было поручено провести научно-исследовательскую работу с целью определения сроков выведения данной субстанции и продуктов ее метаболизма из организма человека, а также сроков химико-аналитического определения в биологических образцах (моча, плазма крови). По словам главы ФМБА Владимира Уйбы, исследование сроков выведения мельдония из организма спортсменов обошлось России в 80 млн рублей. В результате, как заявила замглавы ФМБА Юлия Мирошникова, агентство представило WADA доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года.

По словам Мирошниковой, теперь вместо мельдония российским спортсменам дают L-карнитин, аналогичный по своему действию на сердечно-сосудистую систему.

После череды широко освещаемых в СМИ допинговых скандалов объем продаж мельдония в России вырос на 54%.

Источник: Правительство России

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