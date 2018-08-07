Минпромторг поддержит проект Центра ядерной медицины в Екатеринбурге

Минпромторг России поддержал проект создания в Свердловской области Центра ядерной медицины на базе ПЭТ-центра сети «ПЭТ-Технолоджи». Проект будет включен в Стратегию развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2030 года, сообщил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

«С учетом исключительной важности проекта для нашего здравоохранения, принимая во внимание его сложность и новизну, было принято решение о создании соответствующей рабочей группы с участием широкого круга заинтересованных субъектов компетенций. Для формирования единой концепции будущего центра все предложения должны быть направлены в Министерство здравоохранения Свердловской области до конца августа», – сказал Орлов.

Центр ядерной медицины полного цикла планируется построить на базе Центра позитронно-эмиссионной томографии сети «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге к 2020 году. В нем будет проводиться не только диагностика, но и радионуклидная терапия, также планируется производство радиофармпрепаратов. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей.

Соглашение о реализации проекта «ПЭТ-технолоджи» ранее подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин (управляющий акционер «ПЭТ-Технолоджи и основной владелец «Фармстандарта»), генеральный директор «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.

Сейчас сеть «ПЭТ-Технолоджи» объединяет 11 диагностических центров и два производства радиофармпрепаратов. «МедИнвестГрупп» (МИГ), на 70% принадлежащая Харитонину, планирует вложить в проект более 20 млрд рублей и открыть на эти средства еще 40 центров ядерной медицины.

Если планы расширения присутствия сети будут реализованы, то «ПЭТ-Технолоджи» к 2025 году будет включать 51 центр ядерной медицины. На 1 млн населения, по нормативам ВОЗ, должен приходиться один ПЭТ, то есть России необходимо порядка 140 таких установок.

По информации СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ПЭТ-Технолоджи» в 2016 году составила 683,35 млн рублей.

Источник: Официальный сайт губернатор Свердловской области

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