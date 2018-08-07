Россия увеличила импорт фармпродукции из дальнего зарубежья на 3,2%

Россия в январе — июле 2018 года увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 11,9%, до $120,67 млрд, передает ТАСС со ссылкой на ФТС.

В июле в годовом выражении импорт вырос на 1,4% и составил $18,11 млрд.

В июле наблюдался рост закупок химической продукции — на 3,9%.

Импорт товаров химической промышленности в отчетном периоде увеличился за счет роста поставок парфюмерно- косметических товаров на 9,6%, полимеров и каучука — на 7%, продукции органической и неорганической химии на 4,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 3,2%, фармацевтической продукции на 3,2%.

gmpnews