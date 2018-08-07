«Берингер Ингельхайм» инвестирует в новые площадки в Германии и Франции

В первой половине 2018 года компания «Берингер Ингельхайм» добилась значительных успехов в области исследований и разработок, укрепив базу для будущих медицинских свершений. Всего в разработке сейчас находится около 80 проектов. 65% из них могут потенциально стать прорывом в лечении того или иного заболевания или же вовсе стать первым в новом классе активным веществом. Среди важных достижений можно выделить ряд положительных результатов исследования эмпаглифлозина при лечении сахарного диабета 1 типа в дополнение к терапии инсулином, а также то, что нинтеданиб для лечения системной склеродермии будет рассмотрен Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в ускоренном порядке.

«Мы концентрируемся на заболеваниях людей и животных, для которых на данный момент нет удовлетворительных методов терапии или профилактики. В полном соответствии с нашей стратегией мы фокусируемся на инновационных подходах, – сказал председатель Совета директоров компании «Берингер Ингельхайм» Хубертус фон Баумбах. Это позволит нам в будущем предложить пациентам качественно новые решения для терапии, а в случае с некоторыми заболеваниями – и вовсе единственные».

Основное внимание при разработке фармацевтических препаратов уделяется кардиометаболическим заболеваниям, онкологии, респираторным заболеваниям, заболеваниям центральной нервной системы, а также иммунологии.

В первой половине 2018 года объем продаж компании «Берингер Ингельхайм» во всем мире достиг 8,6 млрд евро. Рост, с учетом колебания курсов валют, в двух важнейших направлениях бизнеса – препараты для медицинского и ветеринарного применения – был в диапазоне от 4% до 6%. На снижении объема продаж сказалось, в том числе, завершение основного процесса обмена активами с компанией «Санофи». В текущем финансовом году компания «Берингер Ингельхайм» ожидает роста, сопоставимого с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост по всем направлениям бизнеса за прошедшие полгода был ожидаемо ниже, чем в очень успешном 2017 финансовом году, – объяснил фон Баумбах. Одной из причин этого, которую мы, впрочем, учли при планировании, стала растущая конкуренция со стороны дженериков препаратов для снижения артериального давления Микардис® и Твинста® на важном для нас японском рынке».

Фармацевтические препараты для медицинского применения – крупнейшее направление бизнеса «Берингер Ингельхайм» – в первом полугодии принесли компании 6,1 млрд евро, что составляет около 71% от общего объема продаж. С учетом колебания валютного курса рост составил от 4% до 6%. В частности, увеличиваются продажи противодиабетических препаратов. Продажи препарата Джардинс® для лечения сахарного диабета 2 типа выросли на 68% и достигли 664 млн евро. Препарат Варгатеф® для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) также показал значительный рост: продажи с учетом колебания валютного курса увеличились на 35% и достигли 531 млн евро.

«Мы также очень довольны развитием нашего ветеринарного направления, которое демонстрирует удовлетворительный рост несмотря на процесс интеграции, – отметил член Совета директоров Михэль Шмельмер, отвечающий за финансы компании. Мы ожидаем, что рост нашего ветеринарного бизнеса в 2018 финансовом году будет соответствовать росту рынка в целом».

Продажи ветеринарного подразделения «Берингер Ингельхайм» в первом полугодии составили 2 млрд евро, что означает рост от 4% до 6% с учетом колебания курсов валют. Таким образом, этот бизнес обеспечил почти четверть всех продаж. Бестселлерами по объему продаж среди препаратов ветеринарного направления «Берингер Ингельхайм» стали два противопаразитарных средства: препарат Нексгард® (331 млн евро) и препарат Фронтлайн® (215 млн евро).

Объем продаж подразделения по контрактному производству биофармацевтических препаратов увеличился в первом полугодии 2018 года до 298 млн евро и составил около 3% от общего объема.

В первом полугодии 2018 года компания «Берингер Ингельхайм» уделяла особое внимание масштабным инвестициям.

«Несколько дней назад мы одобрили инвестиции в объеме 200 млн евро в новый завод по производству ветеринарных препаратов во Франции, чтобы удовлетворить мировой спрос на рынке, и инвестиции в размере 230 млн евро в новый биологический исследовательский центр в Биберахе, Германия, – сказал Шмельмер. В других странах компания также делает дополнительные инвестиции».

gmpnews