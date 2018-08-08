Рекордный запрос на презервативы

Количество поисковых запросов на сайте Apteka.ru во втором квартале 2018 года увеличилось почти в 3 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Самый популярный запрос за этот период – презервативы. Сложно сказать, связан ли резкий всплеск интереса к этим средствам контрацепции с проходившим в это же время чемпионатом мира по футболу.

На втором месте по популярности совершенно предсказуемо – средства для похудения. И это совершенно точно не имеет никакого отношения к футболу: стремление «похудеть к лету» неистребимо – так же, как и насекомые, которые в середине весны атакуют жителей городов и сел, или пыльца, от которой страдает каждый пятый житель России.

Эту статистику подтверждают заказы на сервисе Apteka.ru: во втором квартале 2018 года аптечные продажи товарных групп «От клещей» и «От летающих насекомых» выросли больше чем в 30 раз по сравнению с первым кварталом (+8% к 2017 году) и 22 раза (+5%) соответственно, а товары группы «Защита для детей», которая включает в себя детские товары для защиты от насекомых противоаллергические препараты – больше, чем в 40 раз (+4%).

Количество людей, страдающих сезонной аллергией, увеличивается каждый год – эксперты винят в этом урбанизацию и глобальное потепление: цветение растений продолжается теперь дольше, а, значит, и период, когда необходимы антигистаминные препараты, становится длиннее.

Во втором квартале 2018 года количество заказанных через сервис Apteka.ru упаковок противоаллергических препаратов выросло на 50% по сравнению с первыми тремя месяцами года. По доле в общем объеме продаж в упаковках через сервис Apteka.ru эта группа товаров занимает 25-ое место и составляет 1,1%. Для сравнения, доля группы «Пищеварительный тракт и обмен веществ» за второй квартал 2018 г., занимающей с начала года лидирующую позицию, составила 6,9%.

Всего во втором квартале 2018 года число покупателей Apteka.ru превысило 800 тысяч, это на 30% больше, чем за этот же период в 2017 году, а количество заказов при этом выросло на 20%.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»