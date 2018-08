Миноритарные пакеты акций аптек, принадлежащих ОАО «Московская аптека», выставлены на аукцион Скандалы в Поднебесной продолжаются » Express Scripts исключит 48 препаратов из формулярного перечня предпочтительных лекарств в 2019 году Ведущая американская компания по управлению фармацевтическими пособиями Express Scripts («Экспресс Скриптс») опубликовала новый список препаратов, которые будут исключены из национального формулярного перечня предпочтительных лекарств в следующем году, сообщает Fiercepharma. В этот список попали 48 препаратов, из которых 22 конкурируют с дженериками, 12 имеют конкурентов с тем же активным ингредиентом, но продаются по более низким ценам, а для одиннадцати существуют более дешевые альтернативы среди оригинальных препаратов или биосимиляров. Среди «пострадавших» компаний – AbbVie («Эббви»), чей препарат для пангенотипической терапии гепатита C Mavyret покидает национальный формуляр, поскольку предпочтение отдано конкурентам от Merck & Co. («Мерк энд Ко.») и Gilead («Гилеад»). Но и сама компания Gilead понесет потери: из перечня будут исключены препараты Sovaldi для лечения гепатита C и Atripla для лечения ВИЧ-инфекции. В сегменте лечения ВИЧ-инфекции в 2019 г. предпочтение будет отдано другим препаратам от компаний Большого биотеха, а также продуктам GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн») и производителя дженериков Mylan («Майлан»). Антикоагулянты следующего поколения Pradaxa от Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм») и Savaysa от Daiichi Sankyo («Даичи Санкё») также будут удалены из списка, тем самым оставив больше места для маневра лидерам рынка Eliquis от Pfizer («Пфайзер») и Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и Xarelto от Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»). Татьяна Кублицкая

