ФАС предложила разделить конкурсы на поставку, хранение и отпуск лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале разработки проекта правительственного постановления о требованиях к формированию лотов во время госзакупок лекарств. Его цель – исключить «негативную практику» включения в один лот услуг по оптовой поставке лекарств, их хранению и отпуску льготникам через аптеки. Полным набором таких лицензий обладают как крупные дистрибьюторские холдинги, так и региональные игроки, включая государственные предприятия.

Подготовка документа связана с реализацией «дорожной карты» по развитию конкуренции, согласно которой установить запрет на объединение в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарств необходимо до сентября 2018 года.

В ФАС поясняют, что «объективное толкование норм законодательства о закупках свидетельствует о невозможности закупки лекарственных препаратов совместно (в одном лоте) с иными товарами, работами или услугами». При этом «широко распространена негативная практика» единовременной закупки услуг по поставке, хранению и отпуску лекарственных средств, на которые требуются отдельные лицензии, и весь комплект есть не у всех игроков рынка.

Это, считают в ведомстве, «приводит к сокращению количества участников закупок, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств». Заказчики же ссылаются на то, что им проще получить комплексную услугу у одного поставщика.

Свою инициативу в ФАС подкрепили судебным решением. В конце 2016 года Нижегородскому УФАС удалось через арбитраж обязать региональный Минздрав аннулировать закупку лекарств для льготников на сумму 585 млн рублей как раз по причине того, что услуги по поставке и их непосредственного доведения до льготников через аптеки были объединены в один лот. Победителем этого аукциона было ООО «Поволжье Фарм», управляющее сетью аптек. Жалобу на этот конкурс тогда направил фармдистрибьютор «Протек», правда, вскоре, ее отозвал.

Собственные сети аптек есть как у самого «Протека», так и у других фармдистрибьюторов, например, у компании «Катрен». Есть они и у государственных унитарных предприятий и АО, которые все чаще становятся единственными поставщиками лекарств и медизделий в регионе. Например, сетью аптек в Ульяновской области располагает скандально известное АО «Ульяновскфармация».

Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 августа 2018 года. Если постановление будет принято, оно вступит в силу в январе 2019 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов

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