Промышленным предприятиям возместят затраты

Решением Правительства скорректирован порядок выделения субсидий организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. В частности, расширен перечень условий выделения средств. Соответствующее постановление вступает в силу 8 августа 2018 года.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются промышленным организациям для возмещения части затрат, понесенных в 2015 и 2016 годах. Оно осуществляется на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, международных финансовых организациях (созданных при участии РФ) и «Внешэкономбанке».

Получить субсидию могут российские организации гражданской промышленности, осуществляющие деятельность в сферах сельскохозяйственного, транспортного, тяжелого, энергетического, нефтегазового машиностроения, фармацевтической и медицинской промышленности и другие.

Условия таковы: предприятие не должно являться иностранным или иметь долю участия иностранных юридических лиц в уставном капитале больше 50%, у организации не должно быть задолженностей по уплате налогов и сборов или по субсидиям перед федеральным бюджетом и т.д. В соответствии с изменением в законодательстве, в государственной информационной системе промышленности должны находиться сведения об организации.

Кроме того, согласно внесенным поправкам, для заключения договора о предоставлении субсидии организации должны будут предоставить на один документ больше: справку, подтверждающую, что организацией выполнены требования для включения в информационную систему промышленности. Среди требований — предоставление информации о состоянии промышленности и прогнозе ее развития, об использовании ресурсосберегающих технологий, о кадровом потенциале и др.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и уполномоченные органы финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии. В случае установления фактов нарушения условий, организация обязана возвратить в доход федерального бюджета субсидию в полном объеме.

ФОТО: YANDEX.RU/IMAGES

pnp