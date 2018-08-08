Две инновационные разработки ГК «Ифар» вошли в число призеров «Стартап-ралли»

7 августа были подведены итоги очередного конкурса Стартап-ралли проектов, получивших поддержку государства, в том числе по программе «Фарма 2020», организованного Минпромторгом России совместно с фондом «Сколково», движением «Национальная Технологическая Инициатива», компанией «Р-Фарм» и еще рядом фондов, научных и общественных организаций страны.
По итогам конкурса отобрано 20 проектов финалистов по направлениям:
- Медицинские изделия — 9 проектов,
- Фарма (лекарственные препараты) — 6 проектов,
- Лабораторная диагностика — 3 проекта,
- Цифровая медицина — 2 проекта.
11 финалистов из Москвы и области, остальные представляют Казань, Томск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Ульяновск.
Экспертная комиссия проявила единодушие, максимально высоко оценив три инновационных проекта, которые на сегодняшний день находятся в топе нашего рейтинга. Это – проект из Татарстана «Система дистанционного мониторинга и автоматического управления подачей инсулина «Искусственная поджелудочная железа»» и два московских проекта: «Сервис по персональному конструированию противоопухолевых вакцин из иммунных клеток на основе молекулярно-генетических данных опухоли» и «Создание неинвазивного метода дифференциальной диагностики рака предстательной железы (РПЖ) и разработка комплектного набора для проведения такой диагностики».
Проекты двух компаний, входящих в ГК «Ифар» (Томск), вошли в число призеров. Так, проекты «Инновационный противовоспалительный препарат – ингибитор индуцибельной NO-синтазы», ООО «Полиар» и «Инновационный антитромботический препарат GRS», ООО «Протон» заняли 5-е и 8-е места соответственно в общем списке призеров и 2-3-е места в списке финалистов по направлению Фарма, а если учитывать, что призер по направлению Фарма – это технологический проект, то томские проекты разделили первое и второе места этого конкурса по проектам создания инновационных лекарственных препаратов.
Надо отметить, что по обоим проектам завершены доклинические исследования и по проекту создания антитромботического лекарственного препарата (новая молекула, новый механизм действия) получено разрешение Минздрава России на проведение первой фазы клинических испытаний.
Все 20 финалистов после прохождения консультационно-образовательной онлайн программы, смогут представить свои проекты на питч-сессии в рамках конференции БИОТЕХМЕД 10-11 сентября в г. Геленджик и побороться за призовой фонд и партнерские номинации.
Список финалистов и набранные баллы:
|Система дистанционного мониторинга и автоматического управления подачей инсулина «Искусственная поджелудочная железа»
|4,67
|Сервис по персональному конструированию противоопухолевых вакцин из иммунных клеток на основе молекулярно-генетических данных опухоли
|4,56
|Создание неинвазивного метода дифференциальной диагностики рака предстательной железы (РПЖ) и разработка комплектного набора для проведения такой диагностики
|4,48
|Botkin.AI
|4,41
|Инновационный противовоспалительный препарат – ингибитор индуцибельной NO-синтазы
|4,39
|Интраокулярная аккомодирующая линза для лечения катаракты глаза
|4,33
|Scanderm
|4,19
|Инновационный антитромботический препарат GRS
|4,14
|Anti-Cancer.BioNanoSpray: Эффективный и безопасный способ лечения онкологических заболеваний известными лекарственными препаратами в наноаэрозольной лекарственной форме
|4,14
|Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий «Видеоокулограф»
|4,11
|Нейроинтерфейс с искусственным интеллектом
|4,07
|Многофункциональная роботическая хирургическая платформа с открытым кодом «Ломоносов»
|4,07
|Ранняя неинвазивная диагностика рака мочевого пузыря на основе анализа теломеразной активности.
|4,06
|Эфферон. Сорбционные технологии очищения крови
|4,04
|Полимерные имплантаты для лечения пациентов с параличами и парезами лицевого нерва
|4,04
|Ступенькоходные инвалидные коляски «CaterWil»
|4,04
|Трансфер технологии производства, клинические испытания, коммерциализация ферментативного лекарственного средства Тритикаин-альфа для лечения целиакии
|4
|Разработка лекарственного средства для терапии рака на основе инновационного ингибитора АВС-транспортеров
|3,97
|Тест-система для выявления дисбиотических состояний методом изотермальной ПЦР
|3,96
|Программно-аппаратные средства для исследования объема движения лучезапястного сустава
|3,96