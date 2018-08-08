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Две инновационные разработки ГК «Ифар» вошли в число призеров «Стартап-ралли»

7 августа были подведены итоги очередного конкурса Стартап-ралли проектов, получивших поддержку государства, в том числе по программе «Фарма 2020», организованного Минпромторгом России совместно с фондом «Сколково», движением «Национальная Технологическая Инициатива», компанией «Р-Фарм» и еще рядом фондов, научных и общественных организаций страны.

По итогам конкурса отобрано 20 проектов финалистов по направлениям:

  • Медицинские изделия — 9 проектов,
  • Фарма (лекарственные препараты) — 6 проектов,
  • Лабораторная диагностика — 3 проекта,
  • Цифровая медицина — 2 проекта.

11 финалистов  из Москвы и области, остальные представляют Казань, Томск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Ульяновск.

Экспертная комиссия проявила единодушие, максимально высоко оценив три инновационных проекта, которые на сегодняшний день находятся в топе нашего рейтинга. Это – проект из Татарстана «Система дистанционного мониторинга и автоматического  управления подачей инсулина «Искусственная поджелудочная железа»» и два московских проекта: «Сервис по персональному конструированию противоопухолевых вакцин из иммунных клеток на основе молекулярно-генетических данных опухоли» и «Создание неинвазивного метода дифференциальной диагностики рака предстательной железы (РПЖ) и разработка комплектного набора для проведения такой диагностики».

Проекты двух компаний, входящих в ГК «Ифар» (Томск), вошли в число призеров. Так, проекты «Инновационный противовоспалительный препарат – ингибитор индуцибельной NO-синтазы», ООО «Полиар» и «Инновационный антитромботический препарат GRS», ООО «Протон» заняли 5-е и 8-е места соответственно в общем списке призеров и 2-3-е места в списке финалистов по направлению Фарма, а если учитывать, что призер по направлению Фарма – это технологический проект, то томские проекты разделили первое и второе места этого конкурса по проектам создания инновационных лекарственных препаратов.

Надо отметить, что по обоим проектам завершены доклинические исследования и по проекту создания антитромботического лекарственного препарата (новая молекула, новый механизм действия) получено разрешение Минздрава России на проведение первой фазы клинических испытаний.

Все 20 финалистов после прохождения консультационно-образовательной онлайн программы, смогут представить свои проекты на питч-сессии в рамках конференции БИОТЕХМЕД 10-11 сентября в г. Геленджик и побороться за призовой фонд и партнерские номинации.

Список финалистов и набранные баллы:

Система дистанционного мониторинга и автоматического управления подачей инсулина «Искусственная поджелудочная железа» 4,67
Сервис по персональному конструированию противоопухолевых вакцин из иммунных клеток на основе молекулярно-генетических данных опухоли 4,56
Создание неинвазивного метода дифференциальной диагностики рака предстательной железы (РПЖ) и разработка комплектного набора для проведения такой диагностики 4,48
Botkin.AI 4,41
Инновационный противовоспалительный препарат – ингибитор индуцибельной NO-синтазы 4,39
Интраокулярная аккомодирующая линза для лечения катаракты глаза 4,33
Scanderm 4,19
Инновационный антитромботический препарат GRS 4,14
Anti-Cancer.BioNanoSpray: Эффективный и безопасный способ лечения онкологических заболеваний известными лекарственными препаратами в наноаэрозольной лекарственной форме 4,14
Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий «Видеоокулограф» 4,11
Нейроинтерфейс с искусственным интеллектом 4,07
Многофункциональная роботическая хирургическая платформа с открытым кодом «Ломоносов» 4,07
Ранняя неинвазивная диагностика рака мочевого пузыря на основе анализа теломеразной активности. 4,06
Эфферон. Сорбционные технологии очищения крови 4,04
Полимерные имплантаты для лечения пациентов с параличами и парезами лицевого нерва 4,04
Ступенькоходные инвалидные коляски «CaterWil» 4,04
Трансфер технологии производства, клинические испытания, коммерциализация ферментативного лекарственного средства Тритикаин-альфа для лечения целиакии 4
Разработка лекарственного средства для терапии рака на основе инновационного ингибитора АВС-транспортеров 3,97
Тест-система для выявления дисбиотических состояний методом изотермальной ПЦР 3,96
Программно-аппаратные средства для исследования объема движения лучезапястного сустава 3,96

gmpnews

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Август 8, 2018 | Просмотров: 29