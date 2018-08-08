Две инновационные разработки ГК «Ифар» вошли в число призеров «Стартап-ралли»

7 августа были подведены итоги очередного конкурса Стартап-ралли проектов, получивших поддержку государства, в том числе по программе «Фарма 2020», организованного Минпромторгом России совместно с фондом «Сколково», движением «Национальная Технологическая Инициатива», компанией «Р-Фарм» и еще рядом фондов, научных и общественных организаций страны.

По итогам конкурса отобрано 20 проектов финалистов по направлениям:

Медицинские изделия — 9 проектов,

Фарма (лекарственные препараты) — 6 проектов,

Лабораторная диагностика — 3 проекта,

Цифровая медицина — 2 проекта.

11 финалистов из Москвы и области, остальные представляют Казань, Томск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Ульяновск.

Экспертная комиссия проявила единодушие, максимально высоко оценив три инновационных проекта, которые на сегодняшний день находятся в топе нашего рейтинга. Это – проект из Татарстана «Система дистанционного мониторинга и автоматического управления подачей инсулина «Искусственная поджелудочная железа»» и два московских проекта: «Сервис по персональному конструированию противоопухолевых вакцин из иммунных клеток на основе молекулярно-генетических данных опухоли» и «Создание неинвазивного метода дифференциальной диагностики рака предстательной железы (РПЖ) и разработка комплектного набора для проведения такой диагностики».

Проекты двух компаний, входящих в ГК «Ифар» (Томск), вошли в число призеров. Так, проекты «Инновационный противовоспалительный препарат – ингибитор индуцибельной NO-синтазы», ООО «Полиар» и «Инновационный антитромботический препарат GRS», ООО «Протон» заняли 5-е и 8-е места соответственно в общем списке призеров и 2-3-е места в списке финалистов по направлению Фарма, а если учитывать, что призер по направлению Фарма – это технологический проект, то томские проекты разделили первое и второе места этого конкурса по проектам создания инновационных лекарственных препаратов.

Надо отметить, что по обоим проектам завершены доклинические исследования и по проекту создания антитромботического лекарственного препарата (новая молекула, новый механизм действия) получено разрешение Минздрава России на проведение первой фазы клинических испытаний.

Все 20 финалистов после прохождения консультационно-образовательной онлайн программы, смогут представить свои проекты на питч-сессии в рамках конференции БИОТЕХМЕД 10-11 сентября в г. Геленджик и побороться за призовой фонд и партнерские номинации.