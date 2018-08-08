Novo Nordisk планирует снизить цены в США в следующем году

Крупнейший мировой производителей противодиабетических препаратов Novo Nordisk заявил о готовности снизить стоимость своей продукции на американском рынке. Снижение цен запланировано на 2019 год, сообщает Reuters.

В настоящее время компания ведет переговоры с организациями медицинской помощи в США по вопросам компенсаций и снижения цен на свою продукцию. Изменение ценовой политики затронет в первую очередь базальные инсулины и произойдет из-за изменения законодательства.

Примерно половина глобальной прибыли Novo Nordisk приходится на продажи в США, однако в стране в последнее время ведется борьба за снижение стоимости лекарственных препаратов. Как отметили в компании, из-за изменений законодательства страны прибыль Novo Nordisk в 2019 году снизится примерно на 1-2%.

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