Эксперт: здравоохранение Ростовской области не досчитается в 2018 г. 3,74 млрд руб. из-за монетизации льгот

Массовый выход льготников из программы лекарственного обеспечения ОНЛС приведет к тому, что здравоохранение Ростовской области в текущем году не досчитается 3,74 млрд руб.

Сумма, которую система недополучает из федерального бюджета из-за того, что граждане делают выбор в пользу получения денежной компенсации, растет из года в год. Если в 2014 году это было порядка 3 млрд руб., то в 2017-м – 3,65 млрд. При этом размер «выгоды», ради которой граждане выходят из программы, не столь велик. В этом году он равен 826 рублям в месяц. Едва ли этих денег им хватит даже на пару походов в аптеку.

«Я обращаюсь к врачам с просьбой проводить просветительскую работу среди граждан, объяснять им последствия их выбора – причем не только для них самих, но и для всего здравоохранения региона,– призвала начальник Фармацевтического управления Минздрава Ростовской области Наталья Косякова руководителей ЛПУ в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики ТО Росздравнадзора, которое состоялось 9 августа в Ростове-на-Дону.

По словам эксперта, дело не только в деньгах. Люди, которые предпочитают компенсацию, зачастую не заботятся о своем здоровье должным образом. В итоге они попадают в стационар и требуют более серьезного и дорогостоящего лечения.

И Росздравнадзор, и Минздрав региона попросили руководителей ЛПУ Ростовской области разместить на информационных досках и довести до сведения участковых терапевтов памятку для пациентов, в которой подробно разъясняется данная проблема.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»