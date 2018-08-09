В форму регистрационного удостоверения на медизделие включены сведения об индивидуальном предпринимателе

Росздравнадзор внес изменения в Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие». Соответствующий приказ Росздравнадзора от 10.07.2018 № 4510 зарегистрирован в Минюсте 7 августа 2018 г.

В целях приведения формы регистрационного удостоверения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 N 633 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий» внесены поправки в части исключения из регистрационного удостоверения на медицинское изделие реквизита «Вид медицинского изделия», уточнения реквизита «Производитель» в части исключения реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, а также в связи с уточнением реквизита «Настоящее регистрационное удостоверение выдано» в связи с установлением возможности для индивидуального предпринимателя быть лицом, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение.

«Фармацевтический вестник»