Ученые Сыктывкара и Томска разработали новый препарат для улучшения кровообращения

Полусинтетический препарат получен из природного сырья

Фармакологическую субстанцию «Диборнол» получили ученые Института химии Коми научного центра УрО РАН. На ее основе исследователи намерены создать лекарственный препарат для больных с нарушением кровообращения, рассказал ТАСС руководитель научной группы, член-корреспондент РАН, профессор Александр Кучин.

«Мы получили инновационную фармацевтическую субстанцию «Диборнол», которая обладает антиоксидантной, гемореологической, антитромбогенной, нейропротекторной и ретинопротекторной активностью (улучшает свойства крови), увеличивает мозговой кровоток для эффективного лечения больных с хроническими нарушениями кровообращения. Проведен полный цикл доклинических испытаний совместно с НИИ фармакологии и регенеративной медицины в Томске. Аналогов препарату по комплексу полезных свойств на мировом фармацевтическом рынке нет», — рассказал ТАСС ученый.

По его словам, «Диборнол» — это полусинтетический препарат, полученный из природного сырья — из компонентов скипидара. Его эффективность была доказана в ходе совместных экспериментов с биологами Института биологии Коми НЦ и фармакологами из Томска. Название «Диборнол» запатентовано как товарный знак. Кроме того, получена целая серия патентов, порядка 30 — на его свойства.

Работа над «Диборнолом» велась более 10 лет, в том числе около трех лет проводились доклинические испытания. «Сейчас у нас полностью подготовлены документы, чтобы сдать их в Минздрав России на следующий этап — клинические исследования, которые займут не менее 5-7 лет. Но нужно еще где-то найти средства в размере 50-70 млн рублей на эти исследования, а также на производство препарата в опытном масштабе.

ТАСС