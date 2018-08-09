В настоящее время невозможно запретить иностранным фармкомпаниям участвовать в госзакупках

В комитете Совета Федерации по социальной политике считают, что в настоящее время невозможно запретить иностранным фармацевтическим компаниям участвовать в госзакупках, так как ряд жизненно необходимых лекарственных препаратов отсутствует на отечественном рынке. Об этом АГН «Москва» сообщила член комитета Татьяна Кусайко.

«Для того, чтобы рассматривать вопрос исключения из закупок иностранных препаратов необходимо в стране создать фармацевтическую индустрию, которая будет выпускать аналогичные. Я считаю важным, чтобы те препараты, которые отсутствуют в нашей стране, не были исключены из нашего рынка, ведь самое главное — это человек», — пояснила Т.Кусайко.

Также сенатор обратила внимание на необходимость создания единой программы поддержки отечественного фармацевтического рынка на государственном уровне.

«Должны быть модернизированы все те заводы, которые у нас существуют по выпуску препаратов, направлены какие-то различные налоговые льготы, чтобы российский производитель был заинтересован в выпуске препаратов», — добавила она.

gmpnews