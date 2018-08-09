Ученые Росатома предложили создать препарат для «ядерного» лечения лимфом

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») совместно с коллегами из Медицинского радиологического научного центра имени Цыба предлагают разработать первый отечественный радиофармацевтический препарат на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения раковых опухолей, относящихся к группе так называемых неходжкинских лимфом (лимфосарком), сообщило отраслевое издание «Страна Росатом».

Более четверти заболевших неходжкинской лимфомой умирают в течение первого года. В 2016 году в России это заболевание было диагностировано у более чем 9 тысяч человек.

«Эффективность в лечении показывают препараты на основе иттрия-90, в мире сертифицирован только один — немецкий Zevalin. Но в терапевтической практике в России он не распространен: курс стоит 14,3-25 тысяч евро и не покрывается квотами Минздрава», — пишет «Страна Росатом».

«ФЭИ и Медицинский радиологический научный центр имени Цыба предлагают разработать радиофармпрепарат на основе иттрия-90 с высокой радионуклидной, химической и радиохимической чистотой, стоимость которого уложится в квоту на высокотехнологичную медпомощь», — отмечает издание. «Zevalin нужно готовить к введению по определенной технологии прямо в клинике, в специально оборудованном помещении. Такие кабинеты стоят очень дорого. ФЭИ собирается сделать продукт, который будут доставлять в клинику полностью готовым», — добавляет «Страна Росатом».

Эта разработка вошла в число проектов, поданных на проводимый блоком по управлению инновациями Росатома конкурс так называемых аванпроектов, которые могут войти в перспективный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Росатома и получить финансирование. Итогом аванпроекта должно стать техническое задание на более масштабное исследование.

Как сообщил РИА Новости в мае в рамках форума «Атомэкспо-2017» директор ФЭИ Андрей Говердовский, специалисты института совместно с МРНЦ начали доклинические испытания препарата на основе иттрия-90 для лечения рака печени. Разработки импортозамещающих радиофармпрепаратов для лечения разных типов рака является одним из направлений работы ФЭИ.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РИА