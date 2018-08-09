Фармацевтическая компания BioMarin Pharmaceutical близка к прибыльности

Фармацевтическая компания BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN, NASDAQ) расширяет портфель препаратов и наращивает продажи. Итоги второго квартала подтвердили, что компания находится на пути к прибыльности.

Выручка BioMarin Pharmaceutical во втором квартале выросла на 17% год к году до $372,8 млн. Убыток от операций сократился с $38,8 млн во втором квартале прошлого года до $25,3 млн во втором квартале 2018 г. Убыток на акцию составляет $0,09, в то время как годом ранее он был $0,21.

Самым продаваемым препаратом BioMarin Pharmaceutical остается Vimizim для терапии генетической болезни Моркио, продажи которого выросли на 24% год к году. Реализация Kuvan (терапия фенилкетонурии у детей) увеличились на 7%, благодаря высокому спросу в США, где количество пациентов увеличилось на 10% год к году.

Новый препарат Brineura, нацеленный на лечение генетического заболевания CLN2 (нейрональный цероидный липофусциноз), по итогам второго квартала принес менее $11 млн. Но это объясняется относительно небольшой адресной аудиторией препарата.

В течение квартала BioMarin Pharmaceutical получила одобрение FDA на коммерческое использование препарата Palynziq для лечения фенилкетонурии у взрослых. В настоящее время препарат также рассматривается европейскими регуляторами.

Менеджмент BioMarin Pharmaceutical отмечает, что одобрение Palynziq в США и Европе (ожидается во второй половине 2019 г.) позволит компании к 2020 г. достичь $2 млрд продаж только при наличии текущих коммерческих продуктов.

Инвесторы должны учитывать, что BioMarin Pharmaceutical планирует в ближайшие кварталы увеличивать расходы на исследования и проведение клинических испытаний. Речь идет в том числе о генной терапии гемофилии valoctocogene roxaparvovec (val rox). Испытания препарата фазы III планируется завершить в первом квартале следующего года.

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