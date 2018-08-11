Эксперт: биомедицинская информация о пациентах будет доступна для анализа R&D-отделам фармкомпаний

По оценкам экспертов, новый приказ Минздрава, обязывающий обезличивать данные пациентов в подсистеме «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, оставляет открытой часть информации. В частности: пол, анамнез, диагноз, сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность, вид оказания медицинской услуги, условия оказания медицинской помощи, сроки оказания медицинской помощи, объем медпомощи, включая сведения об оказанных медуслугах, результат обращения за медпомощью, сведения о проведении медицинских экспертиз, медосмотрах, медосвидетельствовании. Эксперты ссылаются на пункт 5 приказа, который, по их мнению, не включил приведенные выше подпункты в обязательное преобразование, то есть шифрование. По их оценкам, доступность данных позволит фармкомпаниям повысить эффективность подбора мишеней, снизив затраты.

Приказ Минздрава РФ № 341н «Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования» был зарегистрирован Минюстом 9 августа 2018 г. Многие участники рынка считают его некоторым аналогом американского документа HIPAA – набор специальных стандартов конфиденциальности и безопасности для определенной информации о здоровье. Там также сохраняется доступ к ряду параметров, включая пол, диагноз и сведения о медицинских услугах. В приказе № 341н в пункте 5 говорится: «В ходе обезличивания методами, приведенными в главе IV настоящего Порядка, выполняется преобразование сведений, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6–11, 20 пункта 4 настоящего Порядка, с обеспечением сопоставления результатов обезличивания со сведениями, указанными в подпунктах 2, 5, 12–19, 21–23 пункта 4 настоящего Порядка». Таким образом, эксперты предположили, что не включенные подпункты будут в свободном доступе.

«Данный приказ не ограничивает доступ к важной биомедицинской информации пациентов, обезличивая только данные пациентов: ФИО, паспортные данные и прочее», – сообщила «ФВ» научный аналитик, главный эксперт-биолог компании Semantic Hub Анна Палеева.

«С большой вероятностью ограничения не повлияют на возможность анализа оставшихся сведений. При достаточной полноте данных, грамотной структуре и удобстве системы для врача на выходе можно будет получить большой объем важной информации, которую могут собирать и анализировать специализированные компании. В Европе и Америке уже существуют сервисы по поддержке принятия решений для врачей и фармацевтических компаний на основе данных электронных записей пациентов – например, у компании Flatiron, недавно приобретенной Roche. У Semantic Hub есть опыт анализа электронных медицинских карт совместно с другими типами данных о пациенте, поэтому мы с интересом будем наблюдать за цифровизацией в здравоохранении, надеясь на то, что это станет ценным ресурсом для научных исследований в интересах пациента».

Осталось выяснить, в каком они будут виде и у кого к ним будет доступ.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»