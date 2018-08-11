Разработан порядок работы Минпромторга по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности

Минпромторг разработал порядок организации в министерстве работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности.

В соответствии с проектом, Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства надлежит рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство от субъектов деятельности в сфере промышленности следующие документы:

— заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности, декларируемого кодами ‎8422 20 000 1, 8422 30 000 1, 8422 40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского таможенного союза;

— копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим поставку и целевое назначение ввозимого на территорию РФ декларируемого товара;

— технические характеристики декларируемого товара;

— технические описания, паспорт декларируемого товара;

— письмо производителя с описанием и изображением ввозимого декларируемого товара, указанием ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию декларируемого товара.

По результатам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней должен быть подготовлен проект письма о подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого товара.

С принятием этого документа утратит силу приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 27 июня 2005 г. № 198 «Об организации в Минпромэнерго России работы при подтверждении целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

Общественное обсуждение проекта продлится до 24 августа на сайте regulation.gov.ru.

«Фармацевтический вестник»