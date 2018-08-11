Stada AG подвела итоги первого полугодия 2018 года

«В первом полугодии 2018 года бизнес Stada Arzneimittel AG («Штада») развивался в соответствии с нашими ожиданиями. Мы добились двузначного увеличения ключевых финансовых показателей компании, а также значительного прироста в сегменте дженериков. За последние шесть месяцев Stada AG удалось серьезно продвинуться вперед в своей новой стратегии. Компания приобрела права на шампунь для лечения перхоти «Низорал», а также планирует продвигать препарат для лечения болезни Паркинсона APO-Go не только в Германии, но и в скандинавских странах. Таким образом, мы находимся на пути к достижению наших целей в 2018 г.», — сообщил генеральный директор Stada Arzneimittel AG Клаудио Альбрехт.

Объявленные продажи группы снизились на 1% в первом полугодии 2018 г. – до 1 137,5 млн евро. Скорректированная выручка группы с учетом валютных и портфельных эффектов зафиксировала рост на уровне 5%, достигнув 1 171,6 млн евро.

За отчетный период показатель объявленной EBITDA вырос на 18% до 260,6 млн евро, показатель скорректированной EBITDA увеличился на 10% и составил 261,7 млн евро.

Объявленная чистая прибыль компании выросла на 83% за первые шесть месяцев текущего финансового года, достигнув 165,3 млн евро. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% — до 149,7 млн евро.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился до 95 млн евро за первые шесть месяцев 2018 г. В первом полугодии 2017 г. он составил 89,5 млн евро.

В первом полугодии 2018 г. объем объявленных продаж в сегменте дженериков достиг 672,4 млн евро, что соответствует показателям за аналогичный отчетный период в 2017 г. Скорректированная выручка в этом сегменте с учетом валютных и портфельных эффектов продемонстрировала рост на 4% до 684,8 млн евро. В целом, дженерики принесли 59% консолидированной выручки (первое полугодие 2017 г. — 59%). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 183,6 млн евро.

«Фармацевтический вестник»