В Китае планируют одобрить 48 препаратов по процедуре приоритетного рассмотрения

В Китае составлен целевой список из 48 препаратов, зарегистрированных за рубежом, которые власти страны хотели бы вывести на свой рынок как можно скорее, сообщает FiercePharma. Сверхидея заключается в том, чтобы убедить их производителей подать регистрационные заявки в Китае на основании данных клинических исследований, проведенных в других странах.

Среди прочих, в список включены: противораковый препарат Alecensa от Roche («Рош») и Chugai («Чугай»), препараты для лечения псориаза Taltz от Eli Lilly («Эли Лилли») и Cosentyx от Novartis («Новартис») и противовоспалительный препарат Entyvio от Takeda («Такеда»). В список попали также несколько препаратов, зарегистрированных в США лишь в прошлом году, таких как вакцина против опоясывающего герпеса Shingrix от GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), офтальмологический препарат Luxturna от Spark Therapeutics («Спарк Терапьютикс») и Mepsevii от Ultragenyx («Ультраждиникс»).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»