Обеспеченность лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями в Астраханской области составляет 70-80%

По данным на начало августа 2018 года в астраханском региональном сегменте регистра пациентов с орфанными заболеваниями числятся 83 человека. Расчетная стоимость для лекарственного обеспечения этой группы пациентов на 2018 год составляет 110 млн рублей. На сегодняшний день на 80 млн руб. уже заключены контракты. Сбоев в обеспечении препаратами нет, сообщила руководитель Департамента лекарственного обеспечения Минздрава Астраханской области Марина Бастрыкина на пресс-конференции, состоявшейся в рамках социального фестиваля «Редкая жара», который прошел в Астрахани.

Обеспеченность лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями в Астраханской области составляет 70-80%. Это один из лучших показателей в стране. С передачей лекарственного обеспечения пяти редких нозологий на федеральный уровень, 13 астраханских пациентов будут обеспечиваться из федерального бюджета.

«С федерализацией речь идет не о том, что у региона останутся» лишние» деньги, а о том, что появится возможность обеспечить лекарствами всех нуждающихся пациентов», – подчеркнула представитель астраханского Минздрава.

По данным Института ЕАЭС, всего в стране с вступлением в силу закона о федерализации пяти орфанных нозологий с 1 января 2019 года на федеральный уровень перейдут 2130 пациентов из субъектов РФ. Таким образом, каждый пятый пациент будет получать лечение за счет федерального бюджета.

«В самом выигрышном положении здесь Псковская область – там 57% регионального регистра перейдёт на федеральный уровень. Астраханская область является одним из позитивных примеров того, как при правильной отладке процесса можно эффективно организовать работу. На сегодняшний день это один из показательных образцов того, как территория может извлечь максимум из тех изменений, которые происходят на федеральном уровне», – отметила заместитель директора института ЕАЭС Елена Красильникова.

Фото: astrobl.ru

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»