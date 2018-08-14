Принят: Август 13, 2018
Приказ Росздравнадзора от 13.08.2018 № 5334 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»
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«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»
Принят: Август 13, 2018
Приказ Росздравнадзора от 13.08.2018 № 5334 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»
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