Ингушское УФАС разоблачило картельный сговор между московскими компаниями

Ингушское УФАС России вскрыло очередной картельный сговор на рынке поставок лекарственных средств. На этот раз на подаче заявок с одного и того же IP-адреса попались ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега фарма».

Антимонопольный орган полагает, что компании согласованно участвовали в торгах и лишь имитировали конкурентную борьбу за право заключения госконтракта. Это позволяло им гарантированно выигрывать аукцион с минимальным снижением начальной цены контракта. Так они действовали на торгах в интересах медицинских организаций Волгоградской области, Республики Башкортостан, Хабаровского края, Пензы и Москвы. Всего было проанализировано более 50 аукционов с их участием.

Согласно данным rusprofile.ru, ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» зарегистрированы в Москве. Первая компания являлась поставщиком по 61661 государственному контракту на сумму 58 млрд руб. Аналогичные показатели второй фирмы ровно в 10 раз ниже – 6124 контракта на общую сумму 5,8 млрд руб. Среди основных заказчиков обеих организаций – Комитет здравоохранения Москвы, Минздрав Республики Татарстан, Департамент здравоохранения Приморского края, Минздрав Оренбургской области.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»