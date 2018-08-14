Документы · Федеральные законы 116 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принят: Август 03, 2018

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

«Фармацевтический вестник»