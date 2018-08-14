Принят: Август 03, 2018
Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Документы · Федеральные законы 116 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Принят: Август 03, 2018
Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
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