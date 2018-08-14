Эффективность биологических препаратов и биоаналогов для лечения ревматоидного артрита подтверждается исследованиями и экспертами

Официально в России зарегистрировано 302,5 тысячи больных ревматоидным артритом, однако эксперты считают, что эта цифра не соответствует действительности.

«Реальное количество больных может быть в 2 раза больше. Уже через 5–10 лет от начала заболевания примерно 40% пациентов становятся инвалидами. Для лечения тяжелых случаев эффективно применять генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), но их не хватает на всех нуждающихся и надо понимать их количество», – сообщил «ФВ» директор Центра социальной экономики Руслан Древаль (на фото).

Для того, чтобы знать истинное число больных, нужны полноценные федеральные регистры, в которых будут учтены как статистические данные, так и данные по применяемой терапии, эффективности. На сегодняшний момент есть попытки консолидировать информацию. Определенная статистика из субъектов РФ аккумулируется в НИИ ревматологии им. Насоновой в Москве, однако предоставление данных в это учреждение не является обязательным для регионов. Этот факт резко девальвирует релевантность информации и возможность ее экстраполяции на общероссийские пациентские популяции.

«Точное число пациентов позволит планировать медицинскую помощь, финансы, лекарственное обеспечение. Именно лекарственное обеспечение – ключевой элемент успеха терапии», – уверен Руслан Древаль.

Ревматоидный артрит не приговор, при грамотной и современной терапии заболевание длительное время можно компенсировать, тем самым сохраняя работоспособность и социальную активность. В настоящее время порядка 85% больных ревматоидным артритом получают базисную терапию, еще часть комбинированные схемы и чуть более 5–6%, при неэффективности базисной терапии получают современные генно-инженерные биологические препараты. Известно, что своевременное включение ГИБП в стратегию лечения РА позволяет снизить инвалидизацию на 25% и сократить смертность пациентов с РА от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. В настоящий момент в рамках терапии ревматических заболеваний используются разные ГИБП, производимые как зарубежными, так и российскими компаниями. Эксперт отметил, что необходимо разработать и утвердить приказом Минздрава нормативно-правовые механизмы, регламентирующие организацию и эффективное функционирование федерального регистра пациентов с ревматическими заболеваниями, с наличием системы учета и контроля применения ГИБП.

Фото: Игорь Чунусов

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»