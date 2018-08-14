Vertex продолжает борьбу с чиновниками в связи с ценами на препараты персонализированной терапии

Ситуация в отношениях между компанией Vertex Pharmaceuticals («Вертекс Фармасьютикалз») и британскими чиновниками в сфере здравоохранения, спровоцированная обсуждением цен на препараты для лечения муковисцидоза, зашла в тупик, сообщает FiercePharma. Этот произошло после того, как в июле с.г. официальные представители Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии представили свое «окончательное» предложение. В Vertex отказываются представить данные по новому препарату Symkevi, появления которого пациенты ждут с нетерпением, пока в NHS не отрегулируют то, что, в формулировке компании, является «ущербной» системой оценки.

В заявлении директора по внешним коммуникациям Vertex Хитер Николс говорится, что компания поддерживает «потребность в здравой и честной оценке лекарственных препаратов в Англии». Однако, как представляется компании Vertex, используемая Национальным институтом охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) Великобритании единая технология оценки не успевает за изменениями в сфере медицины и имеет существенные ограничения в том, как происходит понимание и оценка всех преимуществ препаратов персонализированной терапии, таких как tezacaftor/ivacaftor.

В связи с этим Vertex не представила регулятору данные по новому препарату для лечения муковисцидоза. По заявлению г-жи Николс, компания будет рада возобновить отношения с NICE в контексте соответствующего процесса оценки, в котором будут учтены преимущества ее препаратов для лечения пациентов с муковисцидозом.

К подобному развитию ситуации привело то, что стороны зашли в тупик в переговорах относительно покрытия стоимости линейки препаратов для лечения муковисцидоза от компании Vertex, включая уже одобренный Orkambi и другие препараты в разработке. Что касается Symkevi, то этот препарат был рекомендован Консультативным комитетом ЕС к одобрению в конце июля. В США препарат, одобренный FDA в феврале, продается под торговым наименованием Symdeko.

Vertex и британские чиновники в течение нескольких лет пытались договориться по поводу цены на Orkambi, зарегистрированный в ЕС в 2015 г. В прошлом месяце, когда переговоры окончательно провалились, генеральный директор Джеффри Лейден дошел с жалобой до самого верха. В письме, отправленном непосредственно на имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, он указал, что решение NHS Англии отклонить ценовое предложение Vertex обесценивает жизни пациентов и угрожает биофармацевтической экосистеме Великобритании. Он также написал о том, что компании, штаб-квартира которой находится в Лондоне, а центр НИР – близ Оксфорда, придется пересмотреть свое решение о нахождении на территории Великобритании.

Неделю спустя NHS Англии представило «последнее» предложение, которое, по мнению руководства Vertex, не отражает должным образом стоимость существующих и будущих препаратов компании и количество пациентов, которых будут лечить этими препаратами.

По словам г-жи Николс, компания по-прежнему нацелена на работу со всеми заинтересованными лицами для обеспечения скорейшего доступа пациентов с муковисцидозом в Англии ко всем существующим и будущим препаратам. Она сообщила о том, что г-н Лейден вступил в контакт с британскими чиновниками несколько недель тому назад, но ответа до сих пор не последовало.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»