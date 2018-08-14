ФАС предлагает внести изменения в порядок описания медизделий при госзакупках

ФАС России разработала проект постановления Правительства РФ «Об особенностях описания медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документом предлагается устанавливать требования к указанию в документации закупки остаточного срока годности медицинских изделий, выраженного определенным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого медицинские изделия сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой медицинские изделия сохраняют свою пригодность для использования по назначению.

Разработка документа вызвана многочисленными нарушениями государственными и муниципальными заказчиками законодательства о закупках и направлена на создание равных условий участия в закупках поставщикам взаимозаменяемых медицинских изделий, имеющих различные номинальные сроки годности, недопущение указания остаточного срока годности медицинских изделий в процентах, увеличение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов.

В антимонопольном ведомстве считают, что участники закупок, предлагающие к поставке взаимозаменяемые медицинские изделия, имеющие различные номинальные сроки годности или различные остаточные сроки годности, в случае установления заказчиками требований к срокам годности, выраженных в процентах, поставлены в неравные (дискриминационные) условия.

Таким образом, требования заказчиков об остаточном сроке годности медицинского изделия, выраженные в процентах, могут повлечь за собой установление неравных условий для производителей медицинских изделий, ограничение конкуренции и сокращение количества участников закупок. Кроме того, указание заказчиком обоснованного срока годности, определенного конкретным периодом (в днях, месяцах, годах), в течение которого медицинские изделия должны сохранять свою пригодность, либо конкретной датой, до которой медицинские изделия должны сохранять свою пригодность для использования по назначению, не является обременением для заказчика, а значительно снижает риск сокращения количества участников закупки – поставщиков медицинских изделий, и, как следствие, снижает риск ограничения конкуренции между производителями медицинских изделий.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 24 августа 2018 г.

«Фармацевтический вестник»