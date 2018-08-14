Abbott планирует перейти на онлайн отчетность со всеми аптечными сетями с 2019 года

Как стало известно «ФВ», компания Abbott и аптечная сеть «Фармленд» запускают совместный проект в области предоставления фискальных данных о продажах в России. Цель проекта – повышение прозрачности результатов товарно-финансовых потоков на рынке.

«Оперативное получение достоверных и прозрачных данных позволит быстрее оценивать результаты сотрудничества, а также адаптировать комплекс маркетинговых мероприятий», – сообщили «ФВ» в пресс-службе Abbott.

Пилотный проект стартует в III квартале 2018 года и будет продолжаться до конца года. Кроме того, Abbott предложит участие в пилотном проекте и с другим топовым сетям. В планах компании – переход на онлайн-отчетность со всеми аптечными сетями с 2019 года.

Для осуществления проекта будут использованы возможности операторов фискальных данных (ОФД). Впервые налогоплательщики в России узнали об ОФД из законопроекта «О внесении изменений в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», 12 июля 2016 года вступил в силу сам Закон 54-ФЗ «О применении ККТ» с последними правками от 3 июля 2016 года.

Для работы ОФД регламентированы обязательные требования. Так, оператор должен располагать специальными техническими средствами, которые в режиме реального времени позволяют обрабатывать фискальные данные, формировать и проверять фискальный признак, а также хранить у себя базы фискальных данных.

Переход на новую ККТ должен снизить административную нагрузку на налогоплательщиков за счет упрощения предоставления государственной услуги по ее регистрации (перерегистрации) и исключить необоснованные проверки с выходом на место установки ККТ. Кроме того, он призван способствовать снижению издержек налогоплательщиков, связанных с использованием ККТ, а также сократить теневой оборот наличности и, как следствие, увеличить налоговые поступления.

Законом предусмотрен плавный переход на новую схему работы налогоплательщиков с контролирующим органом (ФНС), включающую оператора фискальных данных как обязательного.

С июля 2018 года на новый порядок переходят хозяйствующие субъекты, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, владельцы торговых автоматов, субъекты малого предпринимательства, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД либо применяющие патентную систему налогообложения, которые не были обязаны применять ККТ.

Напомним, недавно договор по предоставлению фискальных отчетов заключили фармпроизводитель Bosnalijek («Босналек») и аптечная сеть «Неофарм».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»