На владельца «СМТ» Сергея Шатило завели еще одно уголовное дело

Самарское СУ Следственного комитета завершило расследование очередного уголовного дела в отношении генерального директора компании «СМТ» Сергея Шатило, который уже фигурирует в другом уголовном разбирательстве как обвиняемый в организации картельного сговора. Как сообщает местное издание «Самарское обозрение», следователи инкриминируют компании Шатило три эпизода поставки в местные больницы медицинского оборудования, не имеющего соответствующих регистрационных документов, на общую сумму 150 млн рублей.

Согласно материалам следствия, в 2016 году ООО «СМТ» поставило в самарскую ГБ №1 им. Н.И. Пирогова китайский томограф i_Open 0.4T, но приемочная комиссия больницы посчитала контракт «не выполненным полностью» и отказалась закрывать сделку.

Ради подкрепления своей позиции ГБ №1 инициировала экспертизу ФГБУ «ВНИИИИМТ» Росздравнадзора. Из подготовленного к февралю 2017 года заключения следовало, что томограф не соответствует комплекту регистрационного досье к РУ №РЗН2015/2371 и вообще i_Open 0.4T не соответствует техтребованиям конктракта, его использование невозможно, так как «качество, эффективность и безопасность медицинского изделия не подтверждены».

Шатило пытался апеллировать к производителю аппарата – китайской «Чина Ресоурсес Вандонг Медикал Эквипмент», направив в адрес компании письмо с требованием внести требуемые изменения в комплект регистрационной документации. Но и эта попытка предпринимателя соблюсти все процедуры позже была оценена следствием как осведомленность гендиректора компании-поставщика о некондиционности законтрактованного продукта.

Второй эпизод, подшитый к новому уголовному делу, также связан с поставкой медтехники в ГБ №1, на этот раз – магнитно-резонансного томографа Brivo МR355 и модульной конструкции для его мобильного использования. В конце 2016 года больница и дистрибьютор подписали все закрывающие сделку документы, но в январе 2017 года ФГБУ «ВНИИИИМТ» Росздравнадзора снова дало негативное экспертное заключение на аппаратуру. Медтехнику по схожей схеме признали не соответствующей требованиям муниципального контракта.

Третий эпизод тоже основан на экспертизе ФГБУ «ВНИИИИМТ». На этот раз специалисты Росздравнадзора забраковали 17 единиц аппаратов ИВЛ у новорожденных, поставленных ООО «СМТ» в Самарский областной перинатальный центр. Все три случая, по версии СУ СК, подпадают под действие ст. 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Сам Шатило обвинения в свой адрес не признает, заверяя, что как таковых нарушений не было. «Ну, там шильдик был закреплен не на том месте, в инструкции было не то слово, монитор 18-дюймовый мы заменили на 24-дюймовый, то есть, по сути, улучшили характеристики изделия, – цитирует предпринимателя «Самарское обозрение». – Вообще все осуществленные нами изменения были только в сторону улучшения характеристик. В частности, мы озаботились поставкой более совершенного варианта детских кювезов. Сейчас абсолютно все внесенные изменения уже зарегистрированы, но есть письмо Росздравнадзора, что на тот момент оборудование было не зарегистрировано, и на это письмо ориентируется следствие. В Европе все, что улучшает характеристики оборудования, в регистрации не нуждается. А у нас Росздравнадзор ввел такие драконовские правила, что даже другой цвет клавиш клавиатуры считается преступлением».

В настоящее время владелец и гендиректор «СМТ» Сергей Шатило является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в ходе аукциона на техобслуживание и ремонт медоборудования в 23 самарских больницах на общую сумму 728 млн рублей. Стоимость запчастей, необходимых для обслуживаемого оборудования, согласно конкурсной документации, превысила 4 млрд рублей.

Материалы этого уголовного дела послужили поводом для возбуждения антимонопольного дела. В начале августа Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража, признавшего обоснованными доводы регионального УФАС о нарушении «СМТ» в ходе борьбы за сервисный контракт закона «О защите конкуренции».

Источник: Самарское обозрение

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