Ижевский производитель медицинских халатов использовал регудостоверения других компаний На владельца «СМТ» Сергея Шатило завели еще одно уголовное дело » Владимир Стародубов: «Нас критиковали, называли мечтателями, но у нас все получилось» Владимир Стародубов с незначительными перерывами прослужил на посту замминистра здравоохранения России (а какое-то время и министра) феноменальные для правительственного чиновника 18 лет. Он – непосредственный участник создания отечественной системы здравоохранения, автор или соавтор большинства фундаментальных для отрасли нормативных актов. В интервью Vademecum академик впервые рассказал, при каких обстоятельствах был написан первый закон об обязательном медицинском страховании, как складывались его взаимоотношения с Михаилом Зурабовым и Татьяной Голиковой и почему 10 лет назад он решил уйти из министерства в Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения. vademec