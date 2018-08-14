Ижевский производитель медицинских халатов использовал регудостоверения других компаний

В Удмуртии директора компании-производителя осудят за производство и сбыт незарегистрированных медицинских халатов. Предприятие попыталось продать продукцию с регудостоверениями других компаний на 108 тысяч рублей, но сделке помешала полиция. Теперь директору организации грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным Октябрьского межрайонного следственного отдела СК РФ, директор ижевской коммерческой организации, чье наименование не раскрывается, поручил своим подчиненным заняться изготовлением одноразовых медицинских халатов.

Подозреваемому было известно, что для этого необходимо получить соответствующее регистрационное удостоверение, но он решил пойти другим путем: собрал в интернете данные о производителях из других регионов, имеющих регистрационные удостоверения, и указал их на упаковках со своим товаром. А покупателям предоставлял копии всех документов. В марте 2018 года представитель компании попытался продать медицинские халаты на сумму 108,5 тысячи рублей, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении директора компании возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы и штраф в 2 млн рублей.

Источник: Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртской Республике

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