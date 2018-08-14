Скворцова сменила Рогозина на посту председателя Комиссии по сотрудничеству с Никарагуа

Правительство РФ назначило министра здравоохранения Веронику Скворцову председателем российской части Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ранее этот пост занимал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ №1665- от 9 августа 2018 года.

Межправительственная Российско-Никарагуанская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству создана для двустороннего сотрудничества стран по ряду направлений, в том числе по здравоохранению. Первое заседание комиссии прошло летом 2010 года. На последнем таком собрании 30 сентября 2016 года стороны подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

В конце июля Веронику Скворцову назначили председателем российской части Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству вместо министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Комитет был создан для сотрудничества стран по следующим направлениям – инвестиции, финансовый и банковский секторы, космос, информационные технологии, связь и здравоохранение, однако в последний раз комитет заседал в 2013 году.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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