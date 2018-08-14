DSM Group: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге российских фармдистрибуторов по итогам I полугодия 2018 года

По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group: . Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года.

Правда, изменение в принципах работы дистрибуторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. В первую очередь, дистрибуторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Серьезная конкуренция развернулась за 4-6 место. Отличие в объемах реализации дистрибуторов, занимающих эти позиции меньше 0,6 млрд руб.

Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризации компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи».

Компании, расположенные ниже 6 места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибутор «Гранд Капитал» поднялся с 9 места в 2017 году на 7 место в рейтинге за I полугодие 2018 года.

Аналитики отдельно отмечают развернувшуюся «борьбу» за 10 строчку. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков всего 60 млн руб.

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд. руб. Прирост Доля 1 Протек 109,3 -5,2% 16,5% 2 Катрен 108,9 -0,4% 16,5% 3 Пульс 93,4 18,0% 14,1% 4 СИА 29,7 -10,4% 4,5% 5 Фармкомплект 29,5 2,0% 4,5% 6 Р-Фарм 29,1 -15,4% 4,4% 7 Гранд Капитал 26,5 46,0% 4,0% 8 БСС 25,1 19,8% 3,8% 9 Профит-мед 21,2 47,4% 3,2% 10 Авеста Фармацевтика 11,6 46,0% 1,8%

«Фармацевтический вестник»