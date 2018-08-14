DSM Group: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге российских фармдистрибуторов по итогам I полугодия 2018 года

По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group: . Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года.
Правда, изменение в принципах работы дистрибуторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. В первую очередь, дистрибуторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Серьезная конкуренция развернулась за 4-6 место. Отличие в объемах реализации дистрибуторов, занимающих эти позиции меньше 0,6 млрд руб.
Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризации компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи».
Компании, расположенные ниже 6 места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибутор «Гранд Капитал» поднялся с 9 места в 2017 году на 7 место в рейтинге за I полугодие 2018 года.
Аналитики отдельно отмечают развернувшуюся «борьбу» за 10 строчку. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков всего 60 млн руб.
Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд. руб.
|Прирост
|Доля
|1
|Протек
|109,3
|-5,2%
|16,5%
|2
|Катрен
|108,9
|-0,4%
|16,5%
|3
|Пульс
|93,4
|18,0%
|14,1%
|4
|СИА
|29,7
|-10,4%
|4,5%
|5
|Фармкомплект
|29,5
|2,0%
|4,5%
|6
|Р-Фарм
|29,1
|-15,4%
|4,4%
|7
|Гранд Капитал
|26,5
|46,0%
|4,0%
|8
|БСС
|25,1
|19,8%
|3,8%
|9
|Профит-мед
|21,2
|47,4%
|3,2%
|10
|Авеста Фармацевтика
|11,6
|46,0%
|1,8%