Акции Bayer резко упали на фоне решения американского суда в отношении Monsanto

Акции немецкой фармацевтической компании Bayer («Байер») резко упали после того, как американский суд принял решение, согласно которому подразделение Bayer – компания Monsanto («Монсанто») обязана выплатить некоему Дивейну Джонсону из Калифорнии 289 млн долл. в качестве возмещения ущерба здоровью, сообщает Reuters.

По заявлению истца, воздействие ингредиента glyphosate, содержащегося в одном из пестицидов производства Monsanto, привело к развитию у него неходжкинской лимфомы в терминальной стадии.

Капитализация немецкой компании сократилась на 10,4%.

Дивейн Джонсон является одним из более 5 тыс. истцов, утверждающих, что glyphosate в средствах для уничтожения сорняков Roundup и RangerPro способствовал развитию у них онкозаболеваний.

В 2015 г. эксперты Международной ассоциации изучения рака в рамках ООН признали, что glyphosate может иметь канцерогенные свойства.

В Bayer утверждают, что продукция безопасна при надлежащем применении, и это подтверждено Агентством по защите окружающей среды США.

Европейская администрация по продовольственной безопасности также восстановила лицензию на glyphosate, несмотря на оппозицию.

В Monsanto планируют опротестовать решение суда.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»