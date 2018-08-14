Неграмотная доклиника губит перспективные разработки

В России масса научных команд и отдельных ученых, готовых разрабатывать инновационные препараты, однако большинство этих проектов так и не выходит на рынок. Причина в незнании учеными реалий рынка и неграмотных доклинических исследованиях.

Комментируя инициативу Минобра об упрощении передачи помещений вузов и колледжей компаниям под научные и обучающие проекты, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов отметил, что с упрощением присутствия фармкомпаний в вузах, увеличится число разработок, дошедших до инвесторов.

Эксперт также коснулся вопросов неудач огромного количества внутривузовских проектов по разработке инновационных препаратов.

«Одна из ключевых проблем — незнание рынка учеными, – рассказывает Вадим Тарасов. — Ученый думает: я сделаю инновационный препарат! При этом, как правило, он не задумывается над тем, сколько конкурентов есть у его разработки на рынке, на каких стадиях находятся разработки и какой компании она может быть интересна для портфеля. «Хромает» маркетинговое позиционирование. Второй блок связан с отсутствием подхода с учетом ранней оценки технологий здравоохранения. Может быть препарат будет на 10% эффективнее, чем другие средства на рынке, но при этом окажется в 10 раз дороже. Ни одна система здравоохранения, скорее всего, его не внедрит. Шанс есть только в случае, если препарат борется с тяжелыми онкологическими заболеваниями, да и то, будет проводиться серьезный анализ: стоит ли десятикратное увеличение цены тех самых +10% к эффективности. В этом же вопросе немалую роль играет возможность трансфера новой технологии на существующие производственные площадки или необходимость создавать новую линию. Фактически, инвестиции в производство нового препарата. Третий, самый банальный момент: многие вузовские разработчики не умеют проводить доклинические исследования. В лучшем случае они открывают соответствующие руководства по доклинике и работают по ним. Но это не значит, что доклинические исследования будут сделаны в том объеме и с соблюдением всех требований, которые предъявляет Министерство здравоохранения. Ряд проектов, которые могли бы быть интересными, после экспертизы результатов доклиники, анализа дизайна исследования, инвесторов уже не интересуют».

Эксперт считает, что с упрощением присутствия фармкомпаний в вузах, увеличится число разработок, дошедших до инвесторов.

«Мы сможем гарантировать, что разработки, сделанные в лабораториях вуза и прошедшие доклинические исследования при должной экспертизе со стороны компаний, будут соответствовать требованиям Министерства здравоохранения и, как минимум, российским инвесторам их можно предлагать. А в перспективе и зарубежным», — резюмирует эксперт.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»