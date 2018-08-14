Промсвязьбанк требует с индийской Shreya 6,7 млрд рублей

Промсвязьбанк подал два новых иска о взыскании 5,3 млрд рублей с российской «дочки» индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences. Предыдущее требование банка по поводу кредитной задолженности «Шрея Лайф Саенсиз» в размере 1,38 млрд рублей поступило в арбитраж 27 апреля 2018 года, но судебного решения пока не получило.

Как следует из картотеки арбитражных дел, 7 августа Промсвязьбанк заявил к «Шрея Лайф Саенсиз» претензии на 4,06 млрд рублей, а 10 августа – еще на 1,25 млрд рублей. Иски пока не приняты к производству, основания для требований в опубликованных документах не раскрываются.

В Shreya Life Sciences заявили, что с претензией кредитной организации тоже пока не ознакомлены. «Никаких обвинений банком не предъявлено. Заявленным требованиям будет дана оценка судом», – цитирует RNS представителя фармкомпании.

В апреле 2018 года Промсвязьбанк подал иск о взыскании со «Шрея Лайф Саенсиз» 1,38 млрд рублей. Согласно судебным документам, в эту сумму истец оценивает задолженность фармкомпании по кредитному договору. Судебное разбирательство продолжается, следующее заседание назначено на 6 сентября.

Shreya Life Sciences действует на российском рынке с 2002 года. Компания производит противопростудные средства Риниколд, Суприма-бронхо, а также препараты для гастроэнтерологии, дерматологии, аллергологии, кардиологии, анальгетики и антибиотики. В 2016 году «Шрея Лайф Саенсиз» получила выручку – 1,1 млрд рублей, чистую прибыль – 113,4 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, стопроцентная доля Shreya Life Sciences Private Ltd в «Шрея Лайф Саенсиз» находится в залоге у Промсвязьбанка по кредитам 2011 и 2013 годов. Также в банке заложена продукция фармпроизводителя балансовой стоимостью 361,9 млн рублей.

Источник: Картотека арбитражных дел

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