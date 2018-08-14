Минпромторг пересматривает налоговые льготы для участников СПИК

Минпромторг России разработал законопроект, направленный на совершенствование налогового режима в отношении участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В частности, предлагается изменить правило, согласно которому ужесточение налоговых условий не распространяется на участников СПИК до окончания исполнения контракта. Теперь эта так называемая дедушкина оговорка касается и ситуаций, когда налоговые условия, напротив, улучшаются.

Сейчас участники СПИК могут приобрести льготу по налогу на прибыль (0% по федеральной части, освободить от своей части налога вправе и регионы), только если получают более 90% доходов от данного специнвестконтракта. Минпромторг предлагает снять это ограничение и разрешить компаниям отделять доходы и расходы по СПИК от другой деятельности, применять льготу адресно к СПИК.

Законопроект также предлагает ограничить объем получаемых налоговых льгот до 50% от капитальных вложений в инвестконтракт.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 17 августа.

СПИК представляет собой заключенное между инвестором и Правительством РФ или властями отдельного региона соглашение, согласно которому инвестор обязан наладить или локализовать производство промышленной продукции взамен на налоговые, регуляторные льготы, послабления, меры господдержки, в том числе гарантию госзаказа. Срок действия СПИК не должен превышать более 10 лет.

В фарминдустрии специнвестконктракты уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика». Планировал это сделать и принадлежащий Abbott «Верофарм».

В начале августа межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила СПИК между шведской Octapharma и компанией «Фармимэкс» по организации производства полного цикла препаратов крови. Объем инвестиций по этому спецконтракту, по словам директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексея Алехина, составит более 5 млрд рублей.

Источник: Ведомости

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