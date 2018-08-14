ГК «Росатом» в 2022 году выведет на рынок радиотерапевтический комплекс

ГК «Росатом» опубликовала отчет за 2017 год, в котором наметила вывод на рынок радиотерапевтического комплекса в 2022 году. Финансовым партнером по проекту выступает Минобрнауки.

Комплекс лучевой терапии будет создан на основе линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ. Ранее планировалось выпустить пилотный образец аппарата в 2020 году.

Стоимость будущего комплекса в отчете «Росатома» не раскрывается, однако его авторы уточнили, что он позволит сократить «затраты медицинских учреждений на приобретение и обслуживание оборудования для лучевой терапии».

Над аппаратом работает консорциум предприятий во главе с Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации. Индустриальным партнером выступает компания «Русатом Хэлскеа». Финансовую поддержку, по словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, оказывает Минобрнауки.

«Ядерная медицина – одно из приоритетных направлений деятельности госкорпорации «Росатом», – утверждают авторы отчета. Среди ключевых инвестпроектов «Росатома» разработки в области ядерной медицины, однако, обнаружить не удалось.

Нет в отчете и информации о регистрации хотя бы одного радиофармпрепарата (РФП). «В активную инвестиционную фазу вошли проекты по производству изотопов ксенон-133 и молибден-99, которые будут использоваться в радионуклидной диагностике в России и за рубежом. Стартовал проект по созданию производства новой радионуклидной продукции в ЗАТО Заречный (Свердловская область). Планируется выпуск прекурсора (предшественника) препарата на основе изотопа лютеция-177 для адресной терапии рака, а также источники излучения на основе иридия-192 и препараты на основе йода-125 также для лечения онкозаболеваний», – пишут авторы отчета.

Кроме того, разработан препарат на основе иттрия-90 для лечения рака печени, начались его доклинические испытания.Организовать производство РФП планируется на площадке АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

В 2018 году планируется старт проектов по сооружению центров ядерной медицины, указывают авторы отчета. В сентябре прошлого года «Росатом» во второй раз анонсировал строительство Центра ядерной медицины на острове Русском с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей. В июне 2018 года правительство Иркутской области и «Русатом Хэлскеа» подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра. Общий объем инвестиций в проект составит 5,1 млрд рублей, 2,4 млрд рублей из этой суммы – бюджетные средства, а 2,7 млрд рублей – вложения инвестора.

Источник: Росатом

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