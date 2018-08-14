Takeda выпустила первую партию онкогематологического препарата на заводе Фармстандарта

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») и АО «Фармстандарт» объявили о выпуске первой партии препарата брентуксимаб ведотин, инновационного онкогематологического препарата для лечения пациентов с лимфомой Ходжкина, на заводе ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа). Локализация производства позволит увеличить доступность препарата для пациентов в России, откроет возможности для осуществления экспортных поставок в страны СНГ, а также будет способствовать снижению его стоимости в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ, Андрей Потапов:

«Для нас первостепенной является задача обеспечения доступности инновационных лекарственных средств из глобального портфеля Takeda для пациентов в России. Благодаря сотрудничеству между компаниями «Такеда» и «Фармстандарт» было налажено производство препарата брентуксимаб ведотин в России, а у пациентов с лимфомой Ходжкина появилась реальная надежда на продолжение жизни. 1 августа мы реализовали второй проект по трансферу технологий и начали производство инновационного орфанного препарата иксазомиб для лечения пациентов с множественной миеломой на нашем заводе в г. Ярославль. Мы активно движемся к поставленной цели, и я уверен, передовые онкологические препараты, которые мы сегодня можем предложить врачам и пациентам, внесут существенный вклад в лечение отдельных видов рака и значительно улучшат качество жизни пациентов».

Директор по коммерции и логистике компании «Такеда» Андрей Обручников:

«Локализация производства инновационного препарата – сложный, трудоемкий процесс, требующий слаженной работы международной команды специалистов. Препарат брентуксимаб ведотин является собственной разработкой компании Takeda и для нас было принципиально важно, чтобы трансфер производства препарата был осуществлен на производственной площадке, отвечающей всем международным и российским требованиям. Мы очень тщательно подходили к выбору партнера для реализации этого проекта и рады, что остановили свой выбор на компании «Фармстандарт». Уже в этом году мы планируем выпустить несколько тысяч упаковок препарата и совместно с компанией «Фармстандарт» рассматриваем возможности увеличения объемов производства в следующем году для того, чтобы за счет экспортных поставок улучшить доступность инновационного лечения для пациентов в странах СНГ».

«В настоящее время одним из приоритетных направлений компании «Фармстандарт» является локализация производства инновационных препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Поэтому сотрудничество с компанией «Такеда» стратегически важно для нас. В результате реализации проекта пациенты получат доступ к инновационной таргетной терапии, которая является прорывом в борьбе с этим тяжелым заболеванием, поражающим лимфатическую систему. Сохранение жизни, возможность возвращения человека к активной социальной деятельности способствует достижению поставленных целей государственной политики Российской Федерации. Я рад, что совместными усилиями мы вносим существенный вклад в лечение онкологических заболеваний и совершенствование оказания медицинской помощи населению», — отметил генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

Онкогематологический препарат брентуксимаб ведотин для лечения пациентов с лимфомой Ходжкина был зарегистрирован в России в феврале 2016 года и предназначен для лечения пациентов с рецидивирующей/рефрактерной CD30+ лимфомой Ходжкина и рецидивирующей/рефрактерной системной анапластической крупноклеточной лимфомой (сАККЛ)Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения АДЦЕТРИС®. Рег.уд. ЛП 003476. Препарат представляет собой конъюгат моноклонального антитела и противоопухолевого агента, который воздействует на опухолевые клетки, имеющие на поверхности маркер CD30, вызывая регулируемый процесс их гибели. Это первый препарат — коньюгат моноклонального антитела и противоопухолевого агента, — одобренный для лечения лимфомы Ходжкина, и его внедрение в клиническую практику обеспечивает больным, исчерпавшим ресурсы классических схем лечения, возможность достигнуть длительной ремиссии и дает шанс на излечение.

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