Фармпроизводители могут получить дополнительное налоговое бремя Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36% » Кадровые назначения в Shire Pharmaceuticals Как стало известно «ФВ», начальником отдела внешних коммуникаций Shire Pharmaceuticals назначена Елена Мухачева. Большая часть трудовой биографии Елены Мухачевой связана с компанией Pfizer, где Елена работала начиная с 2009 года. В зоне ответственности в разное время были: сфера операционной поддержки бизнеса и административного управления, проекты в области бизнес-коммуникаций, направление внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности. Елена Григорьева

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