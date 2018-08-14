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Кадровые назначения в Shire Pharmaceuticals

Как стало известно «ФВ», начальником отдела внешних коммуникаций Shire Pharmaceuticals назначена Елена Мухачева.

Большая часть трудовой биографии Елены Мухачевой связана с компанией Pfizer, где Елена работала начиная с 2009 года. В зоне ответственности в разное время были: сфера операционной поддержки бизнеса и административного управления, проекты в области бизнес-коммуникаций, направление внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности.

Елена Григорьева
«Фармперсонал»

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Август 14, 2018 | Просмотров: 54