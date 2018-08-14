«Росгосстрах» намерен отсудить у Данила Хачатурова 100% лидера рынка производственной медицины «Медис»

Дочерняя структура ПАО «Росгосстрах» – ЗАО «Капитал Ре» – направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным соглашения о передаче 100% ООО «Медис» в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», оставшегося среди активов прежнего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Параллельно истец рассчитывает признать недействительными договоры с «Медисом», специализирующемся на производственной медицине, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Конфликт связан со сменой акционеров в «Росгосстрахе», который в августе 2017 года с подачи его основного владельца Данила Хачатурова перешел под контроль банка «ФК Открытие». В нем вскоре началась санация, таким образом, все активы оказались в фонде консолидации банковского сектора ЦБ. Новый менеджмент «Открытия» провел аудит и начал работу по возврату активов, неправомерно, по его мнению, отчужденных Хачатуровым накануне сделки.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов тогда заявил, что в компании «сверху донизу царило воровство». Более того, было возбуждено уголовное дело о растрате, по которому арестовали брата Данила Хачатурова Сергея – бывшего вице-президента «Росгосстраха».

Вовлеченными в этот конфликт оказались и медицинские активы, принадлежавшие или близкие «Росгосстраху» времен Данила Хачатурова. В его портфеле, например, осталось ООО «РГС-Медицина» – заметный оператор на рынке ОМС. Теперь «Росгосстрах» оспаривает передачу этой компании прав на товарный знак.

ООО «Медис» – крупнейшая специализированная компания на рынке производственной медицины. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году ее выручка превысила 1,3 млрд рублей. Компания имеет в распоряжении 125 здравпунктов и 15 амбулаторий, выступает аутсорсером крупнейших предприятий вроде «Лукойла».

Как утверждают в «Росгосстрахе», накануне сделки с «Открытием» 100% «Медиса» перешли в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», головной компанией которого является кипрская RGS Holdings Limited, ранее РБК называл ее связанной с Хачатуровым. Это соглашение в «Росгосстрахе» планируют признать недействительным и вернуть компанию в свое распоряжение.

С иском 14 августа обратилось ЗАО «Капитал Ре», сообщили Vademecum в «Росгосстрахе». Параллельно компания направила еще один иск – к ООО «РГС Мед-Инвест», ООО «СК «РГС-Жизнь», ООО «Капитал-Лайф» – о признании недействительными ряда договоров этих структур с ООО «Медис» на общую сумму 1,6 млрд рублей. «В совокупности договоры образуют крупную для ЗАО «Капитал Ре» сделку, однако решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось», – настаивают в «Росгосстрахе».

ЗАО «Капитал Ре» требует вернуть 100% долей в ООО «Медис», а также взыскать с ООО «СК «РГС-Жизнь» 480,96 млн рублей, с «Капитал-Лайф» – 59, 2 млн рублей. В картотеке арбитража оба иска пока не зарегистрированы.

Ранее суд удовлетворил требования другой «дочки» «Росгосстраха» – ЗАО «Капитал Перестрахование» – к бывшему генеральному директору ООО «Медис» Дауру Джениа о взыскании 827,6 млн рублей. Во столько истец и суд оценили убытки, причиненные компании из-за передачи 100% ООО «Медис» в уставный капитал ОО «РГС Мед-Инвест».

В «Медисе» не смогли оперативно предоставить комментарий, связаться с ООО «РГС Мед-Инвест» не удалось.

vademec