Сотрудники Life Sciences стремятся работать в маркетинге и не хотят быть медпредставителями

Соискатели вакансий в сфере Life Sciences по-прежнему выбирают работодателя по уровню зарплаты и возможностям роста, однако менять место жительства ради карьеры готовы крайне редко. Таковы результаты масштабного исследования международного кадрового агентства Kelly Services, проведенного в апреле 2018 года среди сотрудников сферы LS. В опросе приняли участие боле 2500 работников из сферы фармацевтики, медицины, биологии, ветеринарии и др.

Больше всего сотрудники компаний мотивированы на работу в маркетинге: согласно результатам исследования, работают на таких позициях в настоящий момент всего 13% соискателей, тогда как попасть туда желают 22% опрошенных. Далее в рейтинге востребованных ролей в LS-компаниях расположились функция Sales (37% трудоустроенных и 39% желающих работать), производство (2 и 4% соответственно) и обеспечение качества

(2 и 4%).

Наименее привлекательными для работников оказались позиция медицинского представителя (17% респондентов отметили ее как текущую специализацию и всего 6% как желаемую), а также позиции в medical (15% трудоустроены, 10% хотят работать).

Более трети сотрудников (73%) довольны ролью, которую они выполняют в компании, и 27% не вполне удовлетворены занимаемой должностью. Не устраивает их в текущей роли в первую очередь уровень зарплаты (63%), отсутствие карьерного роста (59%), рутинность работы (54%), стиль управления руководителя (47%), регулярные переработки (23%) и другие факторы. Говоря о преимуществах, которые привлекают их в желаемой роли, абсолютное большинство респондентов отмечает более интересные и масштабные задачи (85%), уровень зарплаты (82%) и больше возможностей для карьерного роста (70%).

Решающий фактор для LS-кандидатов при выборе работодателя – уровень зарплаты, его отметили 90% соискателей. Практически для половины респондентов важны возможности карьерного роста (47%), комфортная атмосфера в компании (43%), также важен соцпакет (28%) и репутация компании на рынке (27%).

Говоря о зарплате, большинство кандидатов в Life sciences отметили, что хотят получать ее либо в виде 100% оклада (42% респондентов), либо оклад и бонус в соотношении 60/40 соответственно (41%). Менее популярными оказались варианты 50/50 (12%) и 30/70 (5%). Наиболее комфортная периодичность выплат бонусов для более чем половины соискателей (56%) – раз в квартал, еще для 29% – раз в месяц, 10% кандидатов согласны получать бонусы 2 раза в год и 6% достаточно 1 раза в год.

«Результаты опроса отражают принятую в большинстве компаний частоту выплат, – отметила лидер практики Life Sciences Kelly Services CIS Анна Шляпочникова. – Сотрудники, не влияющие напрямую на финансовые результаты компании, ориентируются на более стабильный доход. К сожалению, многие специалисты бэк-офисов не считают, что имеют прямое влияние на объемы продаж своей компании и предпочитают стабильный ежемесячный доход, не желая рисковать остаться без бонуса за результат своей деятельности. Специалисты отделов продаж напротив привыкли к подобному соотношению между фиксированной частью и бонусом».

Среди наиболее важных опций соцпакета респонденты отметили дополнительное медицинское страхование (48%), предоставление корпоративного автомобиля (24%), корпоративные тренинга (20%), оплату мобильной связи и возможность изучения английского языка (по 18%).

Исследование также выявило низкую мобильность работников фарм- и мединдустрии. На вопрос «Готовы ли Вы к переезду ради интересной работы?» 37% респондентов ответили отрицательно. Еще 33% готовы переехать только заграницу, 19% готовы переехать из регионов в столицу, и 11% кандидатов могут отправиться из Москвы и Санкт-Петербурга покорять регионы ради работы.

А вот тренд на гибкие условия работы, активно набирающий обороты на рынке труда, оказался популярным и среди LS-работников. Согласно данным опроса, 80% респондентов предпочли бы работать вне офиса, если бы у них была такая возможность, и всего 20% работу в офисе.

«В настоящее время все больше сотрудников компаний задумываются о балансе между работой и личной жизнью, – подчеркнула Анна Шляпочникова. – Работа из дома позволяет экономить время на дорогу, дает возможность в тишине сосредоточиться на рабочих задачах, выйти из состояния стресса. Для крупных городов это также решение вопроса парковки автомобиля в центре города. Преимущества получают те компании-работодатели, где такая возможность есть».

Кроме того, работа из дома становится в ряде случаев определяющим фактором для кандидатов.

«Мы все чаще слышим вопросы от наших соискателей о том, предоставляет ли потенциальный работодатель такую возможность, – отметила эксперт. – Безусловно, работа из дома не является пока решающим фактором при выборе работодателя, но при прочих равных выигрывает та компания, где эта опция есть».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»